Spetalen-selskap kjøper norsk IT-mygg

PÅ OPPKJØPSTOKT: Arribatec, hvor Øystein Stray Spetalen er storaksjonær, sikrer seg et nytt teknologiselskap.

Arribatec Solutions, hvor Øystein Stray Spetalen er største aksjonær, skriver i en børsmelding at Arribatec AS har kjøpt opp Microsky AS.

Arribatec betaler 1,5 millioner kroner i kontanter, pluss 3,5 millioner aksjer i Arribatec Solutions til en tegningskurs på 1,50 kroner aksjen.

Microsky, som har hovedkontor i Bergen, ble grunnlagt i 2011 og har åtte ansatte. Selskapet forventer å omsette for 19 millioner kroner i 2020 og få et ebitda-resultat på én million kroner.

Tidligere denne uken ble det kjent at Arribatec Solutions kjøper det norske programvareselskapet Fácil.