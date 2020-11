Doblet underskuddet etter avskrivninger

Mercell Holding omsatte for 77,7 millioner kroner, opp fra 46,9 millioner i samme periode året før. Det hjalp imidlertid lite på driftsresultatet etter avskrivninger på 31,5 millioner kroner.

Avskrivningene sørget for et at driftsresultatet på minus 29,3 millioner kroner i tredje kvartal 2020 – en dobling sammenlignet med fjoråret som endte på minus 16,2 millioner kroner.

Ved utgangen av tredje kvartal har selskapet årlige gjentagende inntekter (ARR) på 338 millioner kroner, mot 193 millioner kroner samme periode året før. Ambisjonen til selskapet er å oppnå en ARR på 650 millioner i 2025, gjentas det.

– Vi vil fortsette å bygge videre på vår ledende markedsposisjon i det nordiske kjernemarkedet når vi forbereder oss på utvidelse til det større og mer fragmenterte europeiske markedet, sier administrerende direktør Terje Wibe i Mercell.