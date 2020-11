Rød bunnlinje for børsfersking

I tredje kvartal 2020 fikk børsferskingen Mintra Holding MNTR-ME et resultat før skatt på minus 25,6 millioner kroner, ned fra et resultat på minus 29,8 millioner kroner for et år siden. Det betyr at selskapet har et negativt resultat på 62,8 millioner kroner hittil i år.

Selskapet omsatte i perioden for 49,3 millioner kroner, ned fra 55,2 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Hittil i år har Mintra Holding omsatt for 161,6 millioner kroner.

På den positive siden så økte driftsresultat før avskrivninger (ebidta) fra 10,5 millioner kroner til 12,1 millioner kroner i perioden.

5. oktober ble Mintra Holding notert på Merkur Market. I slutten av september ble det kjent at Mintra hadde utført en rettet emisjon hvor det ble hentet 500 millioner kroner. 51,5 millioner aksjer ble utstedt til en kurs på 9,70 kroner. Samtidig solgte aksjonærene 41,2 millioner aksjer med et bruttoproveny på 400 millioner kroner.