Verftsaksje til himmels

Verftsgruppen Havyards aksje steg rett til værs fredag etter at datterselskapet Norwegian Greentech hadde inngått en rammeavtale med tørrlastrederiet Wilson . På det meste ble aksjen handlet for 8,78 kroner

Den gjelder levering av rensesystemer for ballastvann til alle fartøyene i Wilson-flåten som Wilson eier selv.

Avtalen omtales som den «desidert største» til nå for Fosnavåg-baserte Norwegian Greentech. Den gjelder hovedsakelig i en periode frem til 2024.

– ENORMT VIKTIG AVTALE: Norwegian Greentech skal levere rensesystemer til Wilson-flåten. Foto: Norwegian Greentech

Wilson-flåten består i dag av 120 fartøyer, der rederiet eier de fleste selv.

– Dette er en enormt viktig avtale som vi har jobbet med over lang tid, sier senior salgssjef Jon Olav Kopperstad i Norwegian Greentech i meldingen.



Wilsons driftsdirektør Thorbjørn Dalsøren presiserer at både norske og utenlandske aktører er blitt vurdert for jobben, og legger til at rederiet lenge trodde det måtte utenlands for å finne en leverandør av rensesystemene.

Rensesystemer for ballastvann er hovedproduktet til Norwegian Greentech i dag. Selskapet leverer imidlertid også utstyr til havbruksnæringen, både på land og til vanns.