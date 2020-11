Jabra Elite 85t: Ypper seg mot de beste

Jabras helt trådløse ørepropper blir av mange ansett som et av de beste alternativene for dem som ikke skal ha Apples AirPods.

Selskapet slo seg opp i kategorien med Elite 65t i 2018. Etter en betydelig oppgradering med 75t i fjor, slapp selskapet nylig den seneste og mest påkostede utgaven av selskapets Elite-serie 85t.

Elite 85t er på mange måter en kulminering av teknologiene Jabra har raffinert siden første modell.

God passform, god lyd, god samtalekvalitet og mulighet til å koble til to enheter samtidig. Elite 85t er også modellen som endelig får teknologien mange har ventet på: Aktiv støykansellering.

Fysiske knapper

Jabra viderefører valget av fysiske knapper i stedet for touch-panel. Et enkelttrykk, dobbelttrykk eller holde inne gjør det enklere å vite hvilken respons du kan forvente deg. Og dersom du ikke liker oppsettet er det mulig å endre funksjonene i appen.

Lyden er som i tidligere generasjoner svært bra til kompakte ørepropper å være.

85t har fått dobbelt så store elementer som i forgjengeren. Det bidrar til et rikere lydbilde og en noe tyngre bass.

Jabra er i utgangspunktet mest fokusert på bedriftsmarkedet, og hva gjelder telefonsamtaler er det ingenting å utsette på kvaliteten proppene leverer.

Oppgraderer forgjengeren

Det er imidlertid den aktive støykanselleringen (ANC) som er det store salgsargumentet, og akkurat her har Jabra gjort et litt merkelig trekk. Samtidig som det lanserer sitt første par ørepropper med aktiv støykansellering, rullet selskapet ut en oppdatering som gir forgjengeren 75t den samme teknologien.

Er det da noe poeng å oppgradere, gitt at 75t er såpass bra og koster mindre?

Forskjellen ligger i at nye 85t har en innebygget ANC-chip forgjengeren ikke har, som gjør at kvaliteten og bredden på støykanselleringen i den nyeste modellen er bedre.

Opp i størrelse

85t er også blitt større. Esken har est ut, og seneste utgave lover mer enn fem timer lytting på én lading med støykanselleringen på. Uten, lover selskapet syv timer og inkludert lading i etuiet har, skal du ifølge Jabra ha 25 timer total lyttetid. Det er temmelig solid for et par propper.

Økt størrelse innebærer også at diameteren på enden av proppene er blitt større. De sitter ikke like tett i øret som tidligere versjoner, og ved byttet til minste silikonring mistet vi proppene ut av øret ved et par anledninger. Dette kan justeres, men det byr potensielt på utfordringer vi ikke har hatt med hverken 65 eller 75t.

Jabra sier selv det kan ta tid å venne seg til den nye formen, men påpeker at det er gjort for å gjøre støykanselleringen og akustikken bedre.

Sammenlignet med sine argeste konkurrenter utmerker ikke Jabra Elite 85t som den beste i spesifikke enkeltkategorier som støydemping og lydkvalitet. Bose Quiet Comfort har ifølge det internasjonale testerkorpset den beste støydemping og Sennheiser Momentum TW2 den fyldigste lyden.

Men 85t er slett ikke langt unna, og totalpakken 85t leverer er såpass solid at med en pris på 2.700 kroner, plasserer det proppene helt i toppsjiktet.