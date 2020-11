Norsk smartklokke på Merkur

Oslo Børs har mottatt søknad fra smartklokkeselskapet Xplora Technologies om opptak til handel på Merkur Market, og noteringskomitéen for å ta opp aksjene til handel. Det opplyser selskapet i en børsmelding mandag.

Xploras første handelsdag på Merkur Market er ventet å bli onsdag 18. november.

I starten av oktober hentet Xplora Technologies 100 millioner kroner, til en prising på 381 millioner kroner.

Xplora-klokken sikter seg inn på gutter og jenter fra 4 til 11 år. Med den klokken kan barna enkelt ringe til, sende meldinger og bilder til de kontaktene som foreldrene bestemmer fra sin app. For tre måneder siden lanserte Xplora verdens første smartklokke for barn med eSIM. Lanseringen var et resultat av et omfattende samarbeid med Deutsche Telekom, Innovasjon Norge og EUs forskningsprogram Horizon 2020.