Link Mobility kjøper østerriksk selskap for 550 mill.

KJØPER: Link Mobility kjøper i Østerrike. Her fra børsnoteringen. Fv: Børsdirektør Øyvind Amundsen, Kari-Anne Jakobsen (delvis skjult), Ina Rasmussen, Torbjørn Krøvel, Thomas Berge, Rune Syversen, Grethe Viksaas og styrelder Jens Rugseth Foto: Iván Kverme

Link Mobility kjøper opp WebSMS fra Østerrike for 50,9 millioner euro, eller 546 millioner kroner.

WebSMS er ansett som det markedsledende MNO-selskapet i Østerrike og har over 5.000 bedriftskunder. Selskapet driver også i Tyskland og Sveits.

Foreløpig venter Link Mobility synergier, gevinster av fusjonen, på 600.000 euro, om lag 6,4 millioner kroner, i inntektsåret 2021. I fjor rapporterte WebSMS inntekter på 15,4 millioner euro, bruttofortjeneste på 6,8 millioner og EBITDA på 5,1 millioner.

Oppkjøp og fusjoner (M&A's) er en stor del av Link Mobilitys strategi i tiden fremover.

– Jeg er glad for å kunne kunngjøre vårt første oppkjøp som et børsnotert selskap. WebSMS er et godt eksempel på en aktør som lykkes, med nye forbindelser som blant andre WhatsApp, sier Guillaume Van Gaver, adm. direktør i Link Mobility.

Kjøpet består 60 prosent av kontanter, mens 30 prosent består av 3,5 millioner nye aksjer i Link Mobility til kurs 47 kroner per aksje. Det er identisk med prisen på de nye aksjene som ble utstedt i forbindelse med børscomebacket i oktober.

De resterende 10 prosentene av kjøpsprisen holdes sperret på en konto til 1. mars 2022 .

