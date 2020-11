Max Schrems har lagt fram to anklager for misbruk av personvern mot Apple. Aktivisten har tidligere - med hell - gått til angrep mot Facebook for deres håndtering av brukerdata. Det skriver MarketWatch.

Schrem sitt selskap Noyb, som står for None of Your Bisiness, har levert klager til spanske og tyske mundigheter. Der hevdes det at selskapet har sporet brukere uten samtykke.

Bakgrunnen for anklagene er, ifølge MarketWatch, unike sporingskoder som følger med hver iPhone. Denne koden, også kalt IDFA, gjør at Apple, app-utviklere og markedsførere kan registrere effekten av personlig rettet reklame.

«IDFA burde ikke bare bli begrenset, men permanent fjernet. Smarttelefoner er den mest intime enheten for flest folk og den må være sporingsfri som standard», hevdet Stefano Rossetti, advokat i Noyb.