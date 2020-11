Sporten som vokser under pandemien

Coronaviruset har stengt folk inne verden over. Dette har ført til sterk vekst i gaming-industrien.



– Pandemien satt fart på gaming-veksten, sier konsernsjef og grunnlegger av Razer, Min-Liang Tan til Bloomberg.

Selskapet som er et verdensledende merkevare innen e-sport, ser at det fortsatt er høy aktivitet til tross for gjenåpning av markeder.

– Vi tror på en sterk vekst videre, sier Tan.

E-sport-toppen sier videre at de har hatt en fenomenal vekst i 2020 og forventer fortsatt sterk vekst selv etter en vaksine.

