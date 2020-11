SELGER LEGEMIDLER: Amazon har nå lansert et nettapotek i Nord-Amerika. Her grunnlegger Jeff Bezos.

SELGER LEGEMIDLER: Amazon har nå lansert et nettapotek i Nord-Amerika. Her grunnlegger Jeff Bezos. Foto: Ted S. Warren

Teknologigiganten Amazon annonserte tirsdag at de lanserer en digital apotektjeneste for deres amerikanske kunder.

Apotektjenesten skal hete «Amazon Pharmacy» og vil gi kunder muligheten til å kjøpe legemidler via nettet. Kundene skal kunne betale med å bruke helseforsikring.

– Ettersom flere ser etter løsninger for å gjøre hverdagshandlingen hjemmefra er et nettbasert apotek et viktig tilskudd for Amazons netthandel, sa Amazon-sjef for e-handel i Nord-Amerika, Doug Herrington.

Analytikere har lenge forventet at Amazon skal utvide til helsesegmentet, i følge Bloomberg. Lanseringen skjer drøye to år etter at Amazon kjøpte opp det amerikanske nettapoteket PillPack. Med dette tror mange analytikere at Amazon kan ta en bit av en næring som er 4.000 milliarder dollar stor, i USA alene.