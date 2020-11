Twitter-sjefen avviser Trump-kritikk

Bemerkningen kommer i forbindelse med at Twitter og Facebook skal delta i en høring i Senatet tirsdag.

– Opp mot valget i 2020 gjorde vi betydelige forbedringer i våre retningslinjer for å beskytte integriteten til valget, sier Dorsey i sine skriftlige bemerkninger til Senatet, som nyhetsbyrået AFP har fått tak i.

Nye tiltak i forbindelse med det amerikanske presidentvalget har ført til at en rekke twittermeldinger fra Trump har fått begrenset rekkevidde og har fått merkelapper med advarsler om misvisende eller feil informasjon.

Twitter har gjort dette for å gi kontekst og for å unngå at skadelig feilinformasjon om valget får spre seg. Årsaken er at publikum har bedt selskapet om å gjøre det, ifølge Dorsey.

Også enkelte twittermeldinger fra demokrater er blitt merket.

Konservative mener at ytringer med konservativt innhold i større grad blir sensurert. Dorsey sier at dette er arbeid som ikke er ferdig, og som fortsatt pågår og forbedres.

Lederen i justiskomiteen i Senatet, Lindsey Graham, har innkalt til høringen. Formålet er å ta opp det Trump-støttespilleren omtaler som «sensur og undertrykkelse av nyhetsartikler» og «håndteringen av 2020-valget» av SoMe-gigantene.

Begge plattformene begrenset også spredningen av en omstridt New York Post-artikkel i forkant av valget, der sønnen til Demokratenes presidentkandidat Joe Biden anklages for korrupsjon.

