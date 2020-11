SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Magnus Carlsen og Play Magnus leverte driftsinntekter på 2 millioner dollar – over dobling fra tredje kvartal 2019 som endte på 930.000 dollar. For helåret 2019 hadde selskapet 2,9 millioner dollar i inntekter.

I tredje kvartal 2020 hadde Play Magnus Group en negativ justert EBITDA på 1,5 millioner dollar, ettersom selskapet investerte betydelig i vekstinitiativer og hadde merkostnader knyttet til noteringen på Merkur Market.

Sjakkselskapet leverte en økning i ordreinngang til 2 millioner dollar, opp fra 870.dollar i fjor. Play Magnus Group guider en ordreinngang på 8 millioner dollar for 2020, og 14-16 millioner dollar for 2021. Det langsiktige målet er 60 millioner dollar i 2025.

Antall betalende abonnenter økte med nesten 70 prosent til tett oppunder 36.000 fra 21.000 i tredje kvartal 2019. Det ga en snittinntekt per bruker på 14,4 dollar – opp 24 prosent fra 11,6 dollar per bruker i 2019.

– Vi fortsetter å investere i produktene våre og satser stort på 2021-sesongen av Champions Chess Tour. Vi har en sterk portefølje og det digitale sjakkmarkedet vil fortsette å vokse, sier administrerende direktør i Play Magnus Group, Andreas Thome.

Proformatall inkluderer chess24 og Chessable for hele året 2019. chess24 ble kjøpt i februar 2019 og Chessable i august 2019.

Kjøper opp

I en separat børsmelding går det også frem at Play Magnus kjøper opp iChess.net. Selskapet venter å ha levere inntekter på rundt 800.000 dollar, eller 7 millioner kroner, i 2020.

Play Magnus ser etter muligheter lignende iChess de kommende kvartalene, ifølge Thomes kvartalspresentasjon onsdag.

– Vi har en aktiv pipeline, og har en lang liste med potensielle selskaper vi vurderer og er i diskusjon med. Vi har også noen muligheter hvor vi er i et relativt fremskyndet stadium. Dette er noe som kommer til å være av høy prioritet for oss, sier Thome under presentasjonen.

Finansdirektør Dimitri Shneider kommenterer at kjøpet ikke endrer guidingen.

– Vi endrer ikke guidingen, vi tror ikke på dette tidspunktet at kjøpet er vesentlig nok til å ha noe særlig innvirkning på guidingen. Vi vil revurdere dette etter at iChess blir en del av gruppen og integreres over de neste kvartalene, sier Shneider.