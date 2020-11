Airthings lanserer risikomåler for virus

Airthings AIRX-ME lanserer en risikomåler for luftbåren virusspredning som benytter data fra selskapets kjernesensorer som sporer CO2, måler fuktighet og temperatur. Resultatet er en spesialutviklet algoritme som kan beregne risikoen for spredning av luftbårne virus i et innendørs rom, fremgår det av en børsmelding fra selskapet.

Risikomåleren evaluerer fire faktorer som har direkte sammenheng med innendørs luftbåren virusspredning, og tildeler deretter et rangert risikonivå fra 1 til 10.

De fire faktorene er overlevelsesraten til viruset, hvor mange som er i rommet, ventilasjonshastigheten og kroppens naturlige forsvar.

