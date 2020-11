– Hvilken som helst katastrofe kan skje de neste 2-3 månedene

Den japanske teknologigiganten SoftBank selger selskaper i stor stil, og stålsetter seg for et «worst case scenario» der verden stenger ned som følge av en andre coronabølge.

I et virtuelt innlegg på New York Times Dealbook Conference opplyste SoftBanks toppsjef og gründer Masayoshi Son ifølge CNBC tirsdag at han opprinnelig så for seg å selge selskaper for 40 milliarder dollar i år.

Dobbelt så stort brannsalg

Dette har etterhvert blitt oppjustert til 80 milliarder dollar, eller 720 milliarder norske kroner ifølge dagens kurser.

– I løpet av de neste 2-3 månedene kan hvilken som helst katastrofe inntreffe. Så vi bare forbereder oss for «worst case»-scenariet, sa han.

Son viste til Lehman Brothers-kollapsen i 2008 for å illustrere hvordan en enkelthendelse kan bli en katalysator for en bredere nedsmeltning.

– Alt kan skje i denne type situasjon. Selvfølgelig kommer det vaksiner. Men hvem vet hva som kan skje de neste 2-3 månedene? spurte Son.

Arm gikk for 360 milliarder

SoftBanks største salg i år er halvlederselskapet Arm, som Nvidia plukket opp for 40 milliarder dollar. Videre ble aksjeposten i T-Mobile solgt for omtrent 20 milliarder dollar etter at tyskerne slo seg sammen med Sprint tidligere i år.

Hvis markedene får seg en knekk, kan SoftBank ifølge Son bruke sin kontantbeholdning til å kjøpe undervurderte aktiva, følge opp porteføljeinvesteringer i SoftBank Vision Fund eller kjøpe tilbake flere aksjer.