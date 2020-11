DNB-analytiker tror Nordic Semiconductor-avtale er verdt 50-100 millioner dollar årlig

Teknologiselskapet Nordic Semiconductor skal ha vunnet et design for Samsung Galaxy Smart, ifølge Bluetooth Special Interest Group (BT SIG). IR-direktør Ståle Ytterdal sier til TDN Direkt at han ikke kan uttale seg stort om dette.

– Det kom en melding i går om at Samsung har registrert (filed) et design hos Bluetooth SIG, og der står det at de kaller det for Galaxy Smart Tag, og at det Nordic som er vinner. Mer enn det kan jeg ikke si, understreker IR-direktøren.

DNB-analytiker Christoffer Wang Bjørnsen sier til nyhetsbyrået at deres analyser tilsier at Nordic Semiconductor har vunnet dette designet med Samsung. Men han tror ikke NOD vil annonsere dette.

– Nå er de et så stort og diversifisert selskap at til og med så store ordre som det her ikke er nok til at det i seg selv er stort nok for annonsering, sier Bjørnsen.

Han estimerer at avtalen med Samsung vil være verdt mellom 50 og 100 millioner dollar i året til å begynne med. Det betyr opptil drøyt 900 millioner norske kroner i året.

– Du kommer til å se denne ordren ved at veksten holder seg, og det kan godt hende at de har begynt å gjøre noen leveranser allerede. Dette kan for eksempel være en av driverne bak veksten til selskapet i år, de vokser jo i overkant av 40 prosent i andre halvdel av året, sier Bjørnsen til TDN Direkt.

Nordic Semiconductor stiger ved 15-tiden 4,16 prosent til 120,20 kroner på Oslo Børs. Aksjen har siden nyttår gått opp 115,80 prosent. Ifølge InFront har tre av tre analytikere kjøpsanbefaling på aksjen.