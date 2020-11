Skype-medgrunnlegger har investert 132 millioner dollar i startups

Jaan Tallinn, medgrunnlegger av Skype, har investert omtrent 132 millioner dollar av hans personlige formue i teknologi-startups. Det skriver CNBC fredag.

Etter dagens kurs tilsvarer det omtrent 1,19 milliarder norske kroner.

Overfor CNBC sier Tallinn at han har investert i mellom 100 og 200 selskaper, og han har fokusert på selskaper med som har kunstig intelligens som kjerneområde. Tallinn begynte å investere penger i teknologi-startups etter at Skype ble kjøpt av eBay for 2,6 milliarder dollar i 2005, to år etter at videosamtaleplattformen ble lansert.

Gjennom sine investeringsselskaper, investerer Tallinn i et nytt selskap månedlig, heter det. Beløpene ligger på alt fra 500.000 dollar til «flere millioner dollar».