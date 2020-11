Røkke vil bruke robothund i Nordsjøen

NY TEKNOLOGI: Aker BP og Cognite prøvekjører roboter offshore for å transformere olje- og gassindustrien Foto: Cognite

Akers programvareselskap Cognite har inngått et nytt samarbeid med Aker BP for å bruke Spot, den firbente robothunden som produseres av Boston Dynamics, i fjernstyrte oppdrag på Skarv-feltet i Nordsjøen.

Samarbeidet er en del av Aker BP og Cognites arbeid med å digitalisere olje- og gassindustrien. Selskapene tror digitaliseringsarbeidet som foregår i Nordsjøen vil kunne ha store ringvirkninger for industrien på verdensbasis.

I tillegg til Spot har Aker BP en rekke andre prosjekter som involverer droner og andre typer roboter. Sammen med Cognites teknologi, vil disse prosjektene hjelpe bedriften med å finjustere fjernstyring av roboter offshore.

Fjernstyres fra et hjemmekontor

Cognites hovedprodukt, Cognite Data Fusion (CDF), fungerte som datainfrastrukturen for prøveprosjektet på Skarv-feltet. Prosjektet testet både mobiliteten til Spot offshore, og kommunikasjonen mellom Spot, Cognite Data Fusion og Aker BP. Oppgavene inkluderte selvstyrt inspeksjon, datafangst, og automatisk generering av rapporter. Spot ble fjernstyrt fra et hjemmekontor.

CDF samlet sammen bilder, måleravlesninger og annen informasjon som Spot fanget opp, og gjorde dataene tilgjengelig for brukere i Aker BP via et visuelt verktøy.

- Spots besøk på Skarv FPSO-en er et lite skritt mot Aker BPs mål om å digitalisere all virksomhet fra A til Å, sier Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP.