Huddlestock mot børs

Oslo Børs har mottatt søknad fra Huddlestock Fintech om opptak til handel på Euronext Growth, det fremgår av en børsmelding tirsdag ettermiddag.

Søknaden er behandlet i Noteringskomitéen som har besluttet å ta

aksjene i selskapet opp til handel, det er ventet at første handelsdag i Huddlestock-aksjen med tickeren HUDL-ME blir 26. november.

Fintech-selskapet som har sitt utspring i universitetsmiljøet i Stavanger sikret seg i fjor høst en kontrakt med BNP Paribas for leveranse av en elektronisk markedsplass til BNP Paribas i Tyskland. I mai i år ble satsingen i Tyskland, som ifølge nettavisen Shifter skulle vært lansert i mars, utsatt på ubestemt tid.

På et tidspunkt var selskapet fusjonert med Stig Myrseths Dovre Forvaltning, men Myrseth meldte i begynnelsen av oktober overgang til nettleser-selskapet Opera, hvor han skal fylle stillingen som forvaltningssjef.

«Huddlestock har meldt til sine aksjonærer at Dovre er solgt til et globalt teknologiselskap, men transaksjonen forutsetter regulatorisk godkjenning. Jeg håper å kunne fortsette med min portefølje i Finansavisen, kanskje under et annet navn», sa Myrseth til Finansavisen den gang.