Teknologi og Euronext Growth er to ord som er på alle investorers lepper om dagen. Torsdag denne uken får børsen et nytt tilskudd gjennom fintechselskapet Huddlestock.

– Vi ønsker å gå på børs for å løfte profilen utad, både overfor ansatte, kunder og andre interessenter. En notering på Euronext Growth vil skape mer synlighet og gjøre oss til en mer attraktiv arbeidsgiver. Vi har store ekspansjonsplaner og da trenger vi å få tak i de beste menneskene, sier konsernsjef John Egil Skajem i Huddlestock.

Nylig gjorde selskapet en liten rettet emisjon mot eksisterende aksjonærer på 6,3 millioner kroner til 2,1 kroner pr. aksje, tilsvarende en prising på 228 millioner før penger.

– Vi gjør en såkalt «clean» notering uten en stor emisjon i forkant. I dag har vi rundt 140 aksjonærer, så det har vært et ønske om å skape likviditet i aksjen. Oslo Børs er også et fint sted å være for raskt å kunne hente penger hvis spennende vekstmuligheter dukker opp, sier Skajem.

Finans til folket

Huddlestocks forretningsidé er å kundene, i hovedsak depotbanker, gode løsninger som igjen kan gi mannen i gata de samme mulighetene som profesjonelle investorer har i dag, til en rimeligere pris. I dag tilbyr selskapet en software-plattform for depotbanker, som forenkler alt fra kommunikasjon, rapportering, innlegging av ordre og porteføljestyring.

Det andre produktet, Connectivity, gjør det mulig for andre aktører enn dagens nettmeglere å tilby kundene enkel og rimelig handel i enkeltaksjer eller fond ved at Huddlestock-plattformen kobler dem sammen med BNP Paribas.

– Vi er stolte over å ha fått BNP Paribas som kunde og vi forventer at banken vil gå live med systemet i begynnelsen av 2021. Med vår plattform vil for eksempel kundene til BNP Paribas kunne benytte seg av aktiv forvaltning med så lite som 5.000 euro, mens minstebeløpet for disse tjenestene tradisjonelt ligger godt over 100.000 euro, sier Skajem.

Men alt har ikke gått på skinner for fintech-aktøren, og egentlig skulle plattformen blitt lansert i Tyskland i mars. Coronapandemien har forsinket prosessen.

To inntektskilder

Huddlestock har også en kontrakt med den malaysiske fintech-inkubatoren MHX Group, samt det foregår forhandlinger med Finanzen.net, som er Tysklands ledende finansportal.

– Nettsiden kan bli mer enn et sted der folk leser nyheter. Med vår plattform som en white label-løsning vil brukerne også kunne handle aksjer på nettsiden, sier han.

– Hvordan skal dere tjene penger?

– Inntektene fra depotbankløsningen vår vil være basert på hvor store beløp depotbanken forvalter på basis av vår teknologi, så vil vi motta basispunkter basert på det. Connectivity-produktet vårt vil gi oss inntekter for hver handel som blir utført på systemet vårt, sier han, og fortsetter:

– Vi har ambisjoner om at en ny stor depotbank skal begynne å bruke plattformen hvert år de neste fire årene. I tillegg har vi mål om tre–fire Connectivity-avtaler årlig i samme periode.

I 2020 venter Huddlestock inntekter på rundt 3 millioner kroner, som kommer fra avtalen med MHX Group.

Fete marginer

I et «base case»-scenario venter Huddlestock at BNP Paribas' depotbankkapital som i dag er på cirka 9.300 milliarder euro vil kanalisere rundt 20 milliarder euro til Huddlestocks plattform innen 2024/2025. Med dette scenariet vil Huddlestocks EBITDA-margin ligge på mellom 60 og 70 prosent. Selskapet ventes å nå cash-break-even sommeren 2021.

– Økonomien til Huddlestock er veldig god og stabil, som skyldes at alle de store investeringene er gjort. Nå skal pengene i stor grad brukes til å skaffe nye kunder, sier han.

Huddlestock ble startet i 2014 som en spin-off fra universitetsmiljøet i Stavanger. Selskapet har vunnet flere prestisjetunge priser for sin teknologi. Blant annet har selskapet havnet på listen over de 100 mest innovative formuesforvaltningsselskapene i verden av Fintech Global, samt gått til topps i Nordic Startup Awards.

Største aksjonær i Huddlestock er sjefen for det tyske datterselskapet, Peter Van Kleef med 19,5 prosent. Styreleder Øyvind Hovland er nummer to, etterfulgt av gründer Murshid Ali.

Frem til nylig var Stig Myrseth sjef for Huddlestock, men han sluttet for å lede fintechsatsingen til Opera.