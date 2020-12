Mercell Holding MRCEL-ME kjøper Visma Commerce for to milliarder svenske kroner, eller tett opp mot 2,1 milliarder norske kroner.

Visma Commerce er markedsledende i Sverige på programvare for offentlige anskaffelser, og har vært i Mercells kikkert en god stund.

– Personlig har jeg holdt et øye med dem siden 2014, da jeg kom inn døren i Mercell. Dette er definitivt en dag som er verdt å feire litt, sier Terje Wibe, konsernsjef i Mercell Holding.

Det ble også feiret på Euronext Growth (tidl. Merkur Market), der Mercell-aksjen på det meste var opp 26 prosent onsdag formiddag.

8 oppkjøp på 18 mnd.

Oppkjøpet finansieres via en rettet emisjon på 1,3 milliarder kroner, og et femårig lån på 1,1 milliarder svenske kroner. Deler av lånet skal også brukes til å refinansiere Mercells eksisterende gjeld, ifølge selskapets børsmelding.

Emisjonskursen er ennå ikke klar, men en gruppe eksisterende aksjonærer har allerede garantert for hele beløpet.

Visma Commerce, som Visma har eiet siden 2010, er det andre oppkjøpet Mercell Holding gjør siden de gikk på børs, men det er selskapets 8. oppkjøp på halvannet år. Før Visma-transaksjonen bidro de oppkjøpte selskapene med 150 millioner kroner i årlige, repeterbare programvareinntekter (ARR).

– Da Viking Venture kom inn på eiersiden i 2018 ble det etablert en ny vekststrategi der oppkjøp var en sentral del. For å etablere en ledende posisjon i Norden var Sverige åpenbart et av målene, sier Wibe, og fortsetter:

– Oppkjøp er en sentral del av strategien. Den er viktig fordi den styrker vår posisjon i Norden, der Sverige som er det største markedet åpenbart var et av målene.

Felles plattform

Programvare for offentlige anskaffelser er et eget fagfelt i programvareindustrien, og i Europa er det EU som sørger for et felles regelverk.

– Alle oppkjøp frem til nå har vært svært innvannende. Da holder jeg Visma Commerce utenfor da det er i en annen liga, sier Wibe.

Alle oppkjøp frem til nå har vært svært innvannende. Da holder jeg Visma Commerce utenfor da det er i en annen liga Terje Wibe, Mercell Holding

– Det europeiske markedet er fragmentert, med mange små og mellomstore aktører som opererer i regioner eller i maks ett land. Det er få som har samme utbredelse som oss med tilstedeværelse i ni land, sier Wibe.

100 ansatte fra Visma Commerce blir en del av Mercell Holding når transaksjonen ferdigstilles i løpet av inneværende kvartal.

– Det er ansatte som sitter på utrolig mye kompetanse. De kommer til et selskap med likesinnede og som satser på deres fagområde. Oppkjøpet gir oss gode muligheter for videre vekst fremover, sier Wibe.

Kanonmarginer

Etter oppkjøpet vil Mercell ha rundt 420 ansatte og cirka 29.000 kunder. Samlet hadde de to selskapene en ARR på 534 millioner kroner ved utgangen av september, og 154 millioner kroner i driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) fra september 2019 til september 2020.

Visma Commerce hadde alene en ARR på 196 millioner og en EBITDA-margin på 49 prosent.

Ifølge Wibe er det mulig å hente ut synergier på 20 millioner på kort sikt, og 100 millioner kroner på lang sikt.

– Dette er ikke primært et oppkjøp der kostnadsreduksjoner blir avgjørende. Vi er godt i gang med å bygge en felles digital plattform for alle selskapene vi har kjøpr, der vi henter ut det beste fra hver av disse, sier Wibe.

– En viktig del av regnestykket er at vi slipper å vedlikeholde flere plattformer, sier Mercell-sjefen.

Mercell Holding ble notert på Euronext Growth 9. juli. Da hadde selskapet hentet 675 millioner kroner til kurs 6,75 kroner, med bistand fra ABG Sundal Collier og Pareto Securities. Meglerhusene gjør også finansieringen av oppkjøpet sammen, mens ABG bisto Mercell med selve oppkjøpet av Visma Commerce.

Noteringen ble en umiddelbar suksess, og nesten fem måneder senere har verdien av selskapet økt med godt over 50 prosent.