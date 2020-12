Tekniske problemer – investorene trekker på skuldrene

Det fremgår av en melding fra selskapet at de er klar over at at det er problemer i et av selskapets cloud computing datasentre på østkysten i USA, skriver Marketwatch.

Investorene har imidlertid ikke brydd seg nevneverdig om dette og sender aksjen opp 1,8 prosent til 3.173,89 dollar onsdag.

De siste månedene har Amazon-aksjen imidlertid falt og den siste måneden er aksjen ned 3,5 prosent. De siste tre månedene er aksjen ned 6,8 prosent. Så langt i år er imidlertid aksjen likevel opp fenomenale 71,6 prosent.

Oppgangen i år har også gjort Jeff Bezos til verdens rikeste mann, med en anslått formue på 183 mllliarder dollar, tilsvarende 1.615 milliarder kroner.