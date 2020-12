Spetalen satser mer

Ferske aksjonærlister viste at Øystein Stray Spetalen deltok i emisjonen på 100 millioner kroner i forkant av børsnoteringen, skrev Finansavisen nylig. Han spyttet inn 20,4 millioner, som i løpet av få dager vokste til 32,5 millioner. Papirgevinsten var fort på 12,1 millioner.

Av ferske aksjonærlister onsdag, går det frem at Spetalen har kjøpt 250.000 nye aksjer i selskapet gjennom Tycoon Industrier. De ble trolig kjøpt for rundt 5,75 millioner kroner til sammen, om man ser på gårsdagens sluttkurs på 23 kroner. Han øker med det beholdningen i selskapet til 1,6 millioner aksjer. Det gir han en eierandel på 5 prosent.

Smartklokke for barn

Smartklokken til Xplora Technologies sikter seg inn mot gutter og jenter mellom fire og elleve år. Med den klokken kan barna enkelt ringe til, sende meldinger og bilder til de kontaktene som foreldrene bestemmer fra sin app.

For rundt tre måneder siden kom det store gjennombruddet for selskapet, da verdens første smartklokke for barn med eSIM ble lansert. Det kom som et resultat av et omfattende samarbeid med Deutsche Telekom, Innovasjon Norge og EUs forskningsprogram Horizon 2020.

I 2019 omsatte Xplora Technologies for snaut 61 millioner kroner etter å ha tredoblet inntektene. For 2020 ventes omsetningen å komme inn på nesten 200 millioner.

Som følge av sterk vekst er underskuddet stort og i fjor beløp det seg til rundt 45 millioner kroner.