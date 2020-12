Tronsli blir ny sjef i Bouvet - Hurum takker av

Tronsli har vært i selskapet i ulike stillinger siden 11 år. Den siste tiden har han ledet region Øst. Tronsli vil tiltre 1. januar. Hurum vil være tilgjengelig for selskapet fremover.

– Vi har over mange år bygget et solid selskap tuftet på delingskultur og fellesskap. Jeg er spent og ydmyk overfor den oppgaven jeg nå skal gå løs på, og vil sammen med alle de fine folka i selskapet jobbe for å løfte Bouvet videre, sier Per Gunnar Tronsli i en børsmelding.

Hurum takker for en fin tid i jobben, og sier han tror Tronsli er rett erstatter.

– Bouvet er tuftet på verdier der delingskulturen og et sterkt fellesskap er bærende elementer. Sverre Hurum har ledet selskapet fra starten av til å bli et av Nordens ledende, børsnoterte IT-selskaper. Han ønsker nå å gi klappet på skulderen til neste leder av selskapet, sier styreleder Pål Egil Rønn.