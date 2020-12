Meglerhus venter kursoppgang etter en tøff børsstart

KJØP: Arctic Securities venter kursoppgang for Airthings-sjef Øyvind Birkenes (til høyre).

KJØP: Arctic Securities venter kursoppgang for Airthings-sjef Øyvind Birkenes (til høyre). Foto: Iván Kverme

Arctic Securities tar opp dekning på Airthings. Ifølge TDN Direkt har det resultert i en kjøpsanbefaling og et kursmål på 16 kroner. Det impliserer rundt 5x 2022-omsetning, som er på linje med Airthings' sammenlignbare selskaper som har lavere estimert omsetningsvekst.

Arctic Securities mener selskapet tilbyr markedsledende produkter for innendørs måling og overvåkning av blant annet radon og mugg, samt energistyrelsesløsninger for å optimalisere ventilasjonssystem i bygninger.

En tøff børsstart

Torsdag omsettes aksjen for 13,39 kroner, opp 4,6 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på nesten 2,3 milliarder kroner. I forkant av børsnoteringen ble det gjennomført en emisjon hvor selskapet hentet flere hundre millioner kroner til en tegningskurs på 13,50 kroner. Aksjen stupte raskt til 10 kroner da selskapet ble notert på Euronext Growth.

Tidligere denne uken valgte Carnegie å ta opp dekning på Airthings. Det resulterte i en kjøpsanbefaling og et kursmål på 16,8 kroner. Meglerhuset beskrev Airthings som en unikt posisjonert og sterk B2B-aktør med produkter som ikke konkurrentene kan matche i dag.

Har tapt 30 millioner hittil i år

19. november presenterte Airthings sine tredjekvartalstall. Teknologiselskapet hadde inntekter på 44 millioner kroner, opp fra 29 millioner kroner på samme tid i fjor. Resultat før skatt endte på minus 10,7 millioner kroner, mot et negativt resultat på ni millioner for et år siden. De første tre kvartalene har Airthings tapt drøyt 30 millioner kroner.

På eiersiden finner vi blant annet tidligere toppalpinist Aksel Lund Svindal. Han er også styremedlem i selskapet.