Amazon deler ut 4,4 milliarder kroner i bonus

Amazon skal dele ut 500 millioner dollar, tilsvarende 4,4 milliarder norske kroner, i bonus til de ansatte i USA. Bonuspotten skal fordeles til de som har stått i front så langt i pandemien og fremover i julehandelen, melder Amazon i en pressemelding torsdag.

Fulltidsansatte fra desember i fjor til i år vil motta en bonussjekk på 300 dollar, mens deltidsansatte vil motta 150 dollar.

Amazon føyer seg dermed inn i rekken av handelsselskaper som deler ut bonus til de ansatte. Walmart og Home Depot har allerede rykket ut og sagt at de skal dele ut millioner av dollar til de ansatte, for å kompensere for den ekstra arbeidsbelastningen på grunn av økt netthandel under pandemien.

Amazon delte også ut rundt 500 millioner dollar til de ansatte i juni.