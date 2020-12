EU frykter kryptovalutaer kan ødelegge finanssystemet

– Store teknologiselskaper kan være en stor risiko fra et økonomisk og sosialt perspektiv, og det kan være at de begrenser, heller enn utvider, forbrukernes muligheter, sier Fabio Panetta, som sitter i styret til ECB.

– De kan tilby praktiske og effektive betalingsløsninger, men de setter også konkurranse, anonymitet, finansiell stabilitet og til og med valutasuverenitet i fare, sier han.

Koronapandemien har satt fart på overgangen til digitale og kontantløse betalinger i Europa. Facebook har sett på muligheten for å skape sin egen kryptovaluta, en såkalt stablecoin, som skal hete Libra.

De mener dette vil senke kostnadene for forbrukere verden over, ved å fjerne ekstra avgifter for å sende penger over landegrenser.

Samtidig er regulerende organer verden over bekymret over innføringen av en privatdriftet valuta. Panetta frykter at stablecoins kan føre til at penger reduseres til en klubbfordel, som tilbys i retur for medlemsavgift til en plattform. Europa bør også unngå å gjøre seg avhengige av utenlandske leverandører for kontantløse betalinger som kan skade konkurransekraften, mener han.

ECB holder nå høringer om hvorvidt man bør ta opp en digital valuta. Panetta har tidligere uttrykt sin støtte til en digital euro, som en måte å opprettholde EUs finansielle selvstendighet på.

I september la EU-kommisjonen fram planer for å regulere kryptovaluta, med regler som kan begrense utviklingen av Libra og andre prosjekter.

