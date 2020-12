Tidligere HSBC-topp advarer: Mener tekgigantene minner om bankene under finanskrisen

Finans- og bankbransjen fikk merke det særs hardt under finanskrisen i 2008. John Flint skriver i en kommentar i Financial Times at det rammer så mange, fordi bankene har en betydning i alles liv. Han mener at samfunnet hadde en risiko man ikke kjente til. Alle måtte betale prisen, mener Flint.

Nå mener han alarmen burde gå blant folk igjen. Og denne gang gjelder det teknologisektoren, som har mye å si for de fleste.

«Advarslene er der igjen. Noen av elementene er lett å kjenne igjen: Store, voksende selskaper som er pålitelige for resten av samfunnet som vil skape en alvorlig skade hvis de mislykkes, eller leverer dårlige resultater for kundene sine. Men denne gangen er det teknologisektoren i stedet for økonomien som etterlater oss alle eksponert», skriver Flint.

TIDLIGERE TOPP: John Flint var toppsjef i HSBC. Foto: NTB

Han mener risikoen er like stor for at tekgigantene skal skuffe nå, som risikoen under finanskrisen for 12 år siden.

«Vi er ikke organisert for å håndtere det. Den digitale økonomien overgår den gamle økonomien, og styringen for dette er ikke på plass til å takle denne overgangen», skriver Flint.

Han peker på at pandemien har gjort at teknologiens utvikling har gått enda raskere. Samtidig som vi bruker videomøter mye mer enn før, har kursoppgangen i Facebook, Apple, Amazon, Microsoft og Netflix for eksempel vært markante på børs siden coronakrisen satte inn.

«Mine 30 år i bank gjorde at jeg måtte se inn i fremtiden og se risikoer. Jeg kan med sikkerhet si at for tekselskapene så lyser alarmen. Vi må handle nå», advarer Flint videre.

Den tidligere HSBC uttaler videre at han ikke er sikker på at en ny krise ligger rundt hjørnet, men han passer på å advare ettertrykkelig om dette.