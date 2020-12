Ny midlertidig sjef i Webstep

Liv Annike Kverneland blir konstituert som adm. direktør i Webstep etter at Arne Norheim går av med umiddelbar virkning. Som en del av interimsløsningen går styreleder Trond K. Johannessen inn som arbeidende styreleder, melder selskapet i en pressemelding.

– Arne har hatt en krevende jobb med å gjennomføre viktige strategiske endringer under utfordrende omstendigheter. Også styret erkjenner at dette har vært en vanskelig oppgave, og nå har vi i fellesskap kommet til at det vil være mest riktig å foreta en endring, sier styreleder, Trond K. Johannessen.

Styret understreker at ordningen med Kverneland som administrerende direktør og Johannessen som arbeidende styreleder er midlertidig, og at prosessen med å finne Norheims permanente etterfølger har høy prioritet.