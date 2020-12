Nordic Semiconductor har funnet «missing link»

Nordic Semiconductor kjøper hele Wi-Fi-porteføljen i Imagination Technologies Group – både utviklingsteam og intellektuelle eiendeler (IP), går det frem av en børsmelding.

Oppkjøpet skjer til en ikke oppgitt sum.

Nordic Semiconductor skriver i pressemeldingen at det etter dette oppkjøpet vil være ett av få selskaper som tilbyr alle tre av verdens mest populære trådløse teknologier for Iot (internet of things): Bluetooth, Wi-Fi og mobilt IoT.

– Wi-Fi har lenge vært «nummer én»-kapasiteten våre kunder har etterspurt, og med dette oppkjøpet fusjonerer vi et Wi-Fi-utviklingsteam i verdensklasse inn i vår organisasjon, sier konsernsjef Svenn-Tore Larsen i en kommentar.

Pressemeldingen her.