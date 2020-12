Spetalen kvitter seg med aksjer

I forkant av noteringen på Euronext Growth var det rift om Volue-aksjene i gråmarkedet. 19. oktober åpnet handelen på 39 kroner, godt opp fra emisjonskursen på 32 kroner i begynnelsen av oktober. Aksjen falt imidlertid raskt tilbake og endte dagen på 31 kroner.

Øystein Stray Spetalens investeringsselskap Tycoon Industrier har vært oppført med 240.000 aksjer i Volue, og var med det selskapets 32. største aksjonær. Oppdaterte aksjonærlister viser at investoren ikke lenger er å finne på listen over de 50 største aksjonærene, noe som betyr at han eier mindre enn 125.000 aksjer i selskapet.

Mandag omsettes aksjen for 35,50 kroner, ned 4,1 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på nesten 5,1 milliarder kroner.

I midten av november presenterte Volue sine tredjekvartalstall. Selskapet omsatte for 209 millioner kroner og fikk et nettoresultat 38 millioner kroner.

Endringen i aksjonærlisten vises i hovedsak to dager etter at hendelsen har funnet sted, og kan stamme fra ordinært salg eller andre typer transaksjoner.