Kongsberg Gruppen sikret avtale verdt 410 millioner euro

I norske kroner betyr det rundt 4,3 milliarder.

Kongsberg og Raytheon Technologies skal levere NASAMS luftvernsystem til Ungarns forsvar. Ungarn blir ifølge børsmeldingen det sjette landet i NATO som skaffer seg NASAMS. Totalt har 12 land dette systemet.

Kontrakten sikrer et langsiktig samarbeid mellom norsk og ungarsk industri, skriver Kongsberg.

«Denne kontrakten er viktig og vil involvere et stort antall norske underleverandører og representerer et betydelig antall årsverk i Norge. Avtalen bekrefter at NASAMS er et verdensledende luftvernsystem», sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Kongsberg stiger 1,8 prosent til 170,60 kroner på Oslo Børs etter at kontrakten ble kjent. Hittil i år har aksjen gått 23,6 prosent.

«Med NASAMS vil Ungarn få det mest moderne og effektive luftvernsystemet i verden. NASAMS´ modularitet og åpne arkitektur muliggjør en kontinuerlig introduksjon av ny teknologi som sikrer at systemet kan tilpasses nye trusler og oppdrag gjennom hele dets levetid», sier Eirik Lie, administrerende Direktør i Kongsberg Defence & Aerospace AS.