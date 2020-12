Otello fullfører salg etter nesten tre år

Siden 20. februar 2018 har Otello Corporation prøvd å få Moore Frères & Co LLC (MFC) til å kjøpe Otellos resterende aksjer i Vewd Software (tidligere kjent som Opera TV), som tilsvarer rundt 27 prosent. Mandag kom kjennelsen i High Court of Justice in England and Wales om at MFC må overta de resterende aksjene i selskapet. Det opplyses selskapet i en børsmelding.

MFC blir nødt til å betale Otello 48 millioner dollar for aksjene, samt at MFC skal kjøpe lånet som er utstedt til Otello som er på 5 millioner dollar pluss renter, som for øyeblikket er på 980.000 dollar.

Den 20. februar 2018 inngikk Otello Corporation en avtale om å selge resten av aksjene i Vewd Software til MFC. Syv uker senere hadde styret i MFC fortsatt ikke godkjent salget, og det var da Otello sendte inn en klage til High Court i England og Wales, der de ba om en kjennelse og fremskyndet rettssak for å tvinge MFC til å gi sin umiddelbare godkjennelse.

MFC har til 8. januar 2021 for å få gjennomført oppkjøpet av de resterende aksjene og lånet, og har til 31. desember i år på å betale Otello 1,25 millioner dollar i saksomkostninger.