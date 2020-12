Endelig et kvartal med overskudd

FRA TRYKK TIL PERSONALISERT PRODUKSJON: – I bunn og grunn har vi bygget en motor for produksjon og distribusjon av personaliserte produkter, sier Henrik Müller-Hansen, gründer og konsernsjef i Gelato.

FRA TRYKK TIL PERSONALISERT PRODUKSJON: – I bunn og grunn har vi bygget en motor for produksjon og distribusjon av personaliserte produkter, sier Henrik Müller-Hansen, gründer og konsernsjef i Gelato. Foto: Anders Horntvedt

– Det mest spennende med Gelato, er at vi ikke lenger bare dekker trykk på papir, slik opprinnelsen til selskapet var. I bunn og grunn har vi bygget en motor for produksjon og distribusjon av personaliserte produkter, sier Henrik Müller-Hansen, gründer og konsernsjef i Gelato.

Selskapets ambisjon har lenge vært å bli trykkeribransjens svar på Airbnb eller Uber. Bedriften eier ikke trykkerier selv, men selger ledig kapasitet ved trykkerier over hele verden.

Selskapet er til stede i 30 land og hevder å kunne levere til nærmere 200 land og 5 milliarder mennesker på under 72 timer.

Nå har selskapet giret opp: Visjonen er å bli en Amazon for alle personlig tilpassede produkter. Bedriften produserer ikke produktene selv, men selger ledig kapasitet hos produksjonspartnere over hele verden.

Tapte 368 millioner på tre år

De seneste årene har Gelato vært en dyr affære for eierne: Fra 2016 til 2019 hatt selskapet hatt et samlet resultat før skatt på minus 368 millioner kroner.

Skal vi tro Müller-Hansen ligger nå Gelato for første gang på lenge an til å få et kvartal der inntektene er større enn utgiftene.

– Inntektene for fjerde kvartal vil bli på over 300 millioner kroner. Det er en økning på 60 prosent sammenlignet med samme periode året før. I tillegg har vi en positiv kontantstrøm på 40 millioner kroner, sier Müller-Hansen.

For 2020 lyder anslaget på 650 millioner kroner i omsetning og et resultat før skatt på mellom minus 45 og minus 50 millioner kroner.



Ligger an til dobling i 2021

– Enda mer spennende er den fenomenale veksten vi ser foran oss. Vi går mot en omsetning på 1,3 milliarder kroner neste år og 100 millioner kroner i pluss. Det gjelder både kontantstrøm og resultat før skatt, sier han.

Om planen blir virkelighet, innebærer det en dobling i omsetningen neste år.

– Hvor sikre er disse tallene?

– De er rimelig sikre, men alle som har levd i 2020 vet at prognoser for fremtiden er ikke er helt sikre, svarer Müller-Hansen.

Utfordringen ligger ikke i å få kapital, men i å utvide teamet samt velge rett produkter og land å vokse i Henrik Müller-Hansen, Gelato

Tidligere i år lanserte gelato et API og et samarbeid med Shopify, som betegnes som verdens ledende plattform for å sette opp en egen nettbutikk uten programmeringskompetanse.

Dermed kan Gelato tilby print-on-demand-tjenester til designere, entreprenører og andre netthandlere, og så fordele ut oppdragene til samarbeidspartnere på produksjonssiden.

I oktober begynte Gelato å tilby trykking på klær, og fremover har selskapet planer om å lansere produksjon av personalisert hjemmedekor, som tapeter, puter, gardiner.

– Bare markedet for tapeter er på 100 milliarder kroner årlig, og med svært få konkurrenter. Vi har bare såvidt begynt å se begynnelsen på veksten i Gelato, hevder Müller-Hansen

Innen et par år skal selskapet også ta fatt på bokmarkedet.

Kontaktes av fond og private equity

Finansavisen har i flere artikler omtalt underskuddet i selskapet.

– Dette er ikke tap, men investeringer. Investeringer krevdes også for å bygge ut Johan Sverdrup-feltet før inntektene kom. Det er nå vi begynner å se resultatene, sier han.

Eiere Aksjonær Prosent Henrik Müller-Hansen 21,4 PrintOP AB 19,1 Dawn Capital 13,5 Rysaffe Trustee Company / John K. Hepburn 8,6 Skandinaviska Enskilda Bankens Pensionsstiftelse 7,9 Christer Elmehagen 7,0 Pål T. Næss 5,6 South End AB 3,3 Jean-Pierre Rabbath 2,0 Christian Paulsboe 1,8 Andre 9,9 Sum 100,0

– Hvordan er kapitalbehovet fremover?

– Jeg blir stadig kontaktet av store, internasjonale fond og private equity-aktører. Utfordringen ligger ikke i å få kapital, men i å utvide teamet samt velge rett produkter og land å vokse i. Vi kan gå med overskudd om vi ønsker, men vi ser at vi kan ekspandere raskere om vi henter mer kapital, svarer han.

Op Invest (Gelato) (Mill. kr) 2020 (prognose) 2019 Driftsinntekter 650 504,2 Driftsresultat - −160,4 Resultat før skatt −50 −161,6 Årsresultat - −125,6

– Skal Gelato på børs?

– Fokuset ligger på å gjennomføre vekststrategien. Hvis vi går på børs, blir det innenfor en lengre tidsperiode på tre til fem år.