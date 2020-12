Pareto-venner jakter kapital til videobutikker

GIR SEG IKKE: Styreleder Anders Hvide i BuiltOn feilet med selskapets tidligere produkt, men har stor tro på videohandel via internett i fysiske butikker.

GIR SEG IKKE: Styreleder Anders Hvide i BuiltOn feilet med selskapets tidligere produkt, men har stor tro på videohandel via internett i fysiske butikker. Foto: Iván Kverme

Gründer Birger Kristoffer Lie bygget opp BuiltOn som en API- og modulbasert programvare drevet av kunstig intelligens og maskinlæring for å være grunnlaget i digitale e-handelsløsninger.

De seneste ti månedene har imidlertid selskapet jobbet med et annet konsept med navnet VClerk, en videosamtalefunksjon til bruk i netthandel slik at kunden blir veiledet i butikk selv om han sitter hjemme i stuen.

– Nettbutikker opplever kun 1 til 1,5 prosent salg ved besøk. Ved bruk av video har man 30 til 40 prosent salg, sier styreleder Anders Hvide i BuiltOn.

Selskapet har nå gått i investormarkedet for å hente 10 millioner i kapital. Prisingen er 30 millioner kroner før penger.

Priskutt på 70 prosent

BuiltOn har hentet inn totalt 26,9 millioner kroner i tidligere emisjoner, så foreløpig har ikke aksjonærene blitt rike, men det skyldes mest at det opprinnelige produktet feilet.

– Vi hadde et annet produkt tidligere som ikke fungerte. Derfor har vi tatt emisjonskursen ned både som følge av corona, og at selskapet tapte penger, sier Anders Hvide.

Vi har hatt kontakt med et 30-talls store butikker og kjeder, og samtlige er interessert i produktet Anders Hvide, BuiltOn

I fjor høst ble det hentet inn penger til en aksjekurs på 100 kroner. Dette ble kuttet til 21 kroner i juli før kursen nå er skrudd opp til 34.

– Det at produktet feilet har ikke vært helt bortkastet i det vi har brukt denne kunnskapen og modulene. Noe er sunk cost, men noe sitter også i veggene i selskapet, sier Hvide.

Gründer Birger Kristoffer Lie er største eier med 25,8 prosent av aksjene foran de tidligere Pareto-vennene Anders Hvide med 17,8 prosent, Erik Holsten med 7,5 prosent og Eirik Flatebø med 5,4 prosent. Skipsreder Roger Halsebakk er også høyt oppe med 5,6 prosent.

1,1 millioner Shopify-kunder

Konseptet handler om at en kunde går inn på nettsiden til en butikk der man velger en funksjon som kaller opp butikken gjennom en videosamtale.

– Vi har hatt kontakt med et 30-talls store butikker og kjeder, og samtlige er interessert i produktet. Foreløpig har vi åtte mindre pilotkunder for å sikre at alt fungerer slik det skal før vi lanserer det til de store massene, sier Hvide.

– Produktet har nok størst nytteverdi innen sko, klær, elektronikk og ulike spesialprodukter, legger han til.

BuiltOn er likevel ikke helt alene om produktet. I Sveits jobber Cazaam med et tilsvarende konsept.

Opptil 50 prosent av alle varene kommer i retur innen netthandel. Det er et stort problem Anders Hvide, BuiltOn

BuiltOn har imidlertid fått godkjennelse i verdens største e-handelsplattform, Shopify, med 1,1 millioner kunder. Det skal brukes som springbrett.

Økt salg - mindre retur

Inntektsmodellen handler om at butikkene abonnerer på løsningen til en prislapp som går fra 29 dollar i måneden, men øker avhengig av trafikken. I tillegg til å øke andelen kunden som går til kassen, skal løsningen bidra til å redusere problemet med høy returandel innen netthandel.

– Opptil 50 prosent av alle varene kommer i retur innen netthandel. Det er et stort problem, sier Hvide.

Den som har forsøkt å nå gjennom på telefon til en hvilken som helst butikk vil trolig ha begrenset tro på å nå gjennom med en videosamtale.

– Vi må jo selge produktet til de butikkene som ønsker å satse på dette, og da må de allokere folk til tjenesten, sier Hvide.

– Hvor store inntekter ser du for deg?

– Hvis vi ikke når 5 til 10 millioner i inntekter i løpet av to år så blir jeg skuffet. Da blir marginene høye hvis man først knekker koden, og dette sprer seg.

Hvide har selv investert 7 millioner kroner i BuiltOn. Basert på emisjonskursen har aksjene hans en verdi på drøye 5 millioner.