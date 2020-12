Storaksjonærer vurderer salg av Kahoot-aksjer

Det utgjør til sammen rundt 4,5 prosent av utestående aksjer i Kahoot.

Northzone har 48 millioner aksjer i selskapet, mens Creandum sitter på 23,6 millioner aksjer i Kahoot. Northzone vil selge rundt 16,5 millioner aksjer. Creandum ser på salg av 3,5 millioner aksjer.

Fondene har engasjert ABG Sundal Collier og Goldman Sachs som tilretteleggere for å vurdere et salg av omtrent 20 millioner aksjer i Kahoot. Bokbyggingsprosessen har blitt startet.

Av børsmeldingen går det frem at konsernsjef Eilert Hanoa vil tegne seg for 2,5 millioner aksjer via sitt selskap Glitrafjord. Hanoa eier fra før 36,7 millioner Kahoot-aksjer.

Kahoot stengte tirsdag ned 4,5 prosent til 64 kroner. Hittil i år har aksjen steget 191 prosent drøyt.