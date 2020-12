Storaksjonærer vil selge flere Kahoot-aksjer

SELGER: Storaksjonær I Kahoot vil selge 27 millioner aksjer. Her fra noteringen på Oslo Børs.

SELGER: Storaksjonær I Kahoot vil selge 27 millioner aksjer. Her fra noteringen på Oslo Børs. Foto: Iván Kverme

Tidligere idag ble det i en børsmelding opplyst at Northzone og Creandum, den største og femte største aksjonæren i Kahoot , vurderer salg av rundt 20 millioner aksjer i selskapet.

I en separat børsmelding opplyser selskapet at storaksjonærene nå ønsker å øke salget til 27 millioner aksjer.

Northzone har 48 millioner aksjer i selskapet, mens Creandum sitter på 23,6 millioner aksjer i Kahoot. Northzone vil selge rundt 24 millioner aksjer. Creandum ser på salg av 3,5 millioner aksjer.

Fondene har engasjert ABG Sundal Collier og Goldman Sachs som tilretteleggere, heter det.

Eilert Hanoa, adm. direktør i Kahoot, vil tegne seg for 2,5 millioner aksjer gjennom sitt heleide selskap Glitrafjord AS. Før emisjonen eier Eilert Hanoa 36.708.910 aksjer i selskapet gjennom Real-Forvaltning og dets heleide datterselskap Glitrafjord AS.