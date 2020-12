Kjøper Slack for 27,7 mrd. dollar

KJEMPEKJØP: Salesforce blar opp for Slack. Foto: Dreamstime

Rett etter børsslutt på Wall Street tirsdag kveld, norsk tid, bekreftet Salesforce at selskapet kjøper opp chattetjenesten Slack som prises til 27,7 milliarder dollar. Det melder CNBC.

Oppkjøpet gjøres gjennom en kombinasjon av aksjer og kontanter, aksjonærene får ifølge CNBC 26,79 dollar og 0,776 aksjer i Salesforce pr. Slack-aksje

Transaksjonen blir en av de største i programvareindustrien til nå, kun slått av IBMs oppkjøp av Red Hat for 34 milliarder dollar tilbake i 2018.

Kjøpet av Slack føyer seg inn i rekken over oppkjøp Saleforce har gjort de seneste årene. I fjor kjøpte selskapet datavisualiseringsselskapet Tableau for 15,3 milliarder dollar, og i 2018 betalte Salesforce 6,5 milliarder dollar for programvareselskapet MuleSoft.