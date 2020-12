Spetalen-selskap ute på nytt raid

Et datterselskap av Arribatec Solutions har signert en intensjonsavtale om oppkjøp av Stavanger-baserte Qualisoft AS, en ledende tilbyder av løsninger for Enterprise Architecture (EA) og Business Process Management (BPM), går det frem av en børsmelding.

Transaksjonen kommer på 75 millioner kroner, og oppgjøret er fordelt på 45 millioner i kontanter og 30 millioner i Arribatec-aksjer på kurs 2 kroner.

Kjendistungt

Qualisoft har over 100 større selskaper på kundelisten, innen både olje/gass, helse, finans og offentlig sektor. Selskapet med 40 ansatte øyner inntekter på rundt 67 millioner kroner i 2020, og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 11 millioner kroner.

Øystein Stray Spetalens Tycoon Industrier er største aksjonær i Arribatec Solutions, med en eierandel på 29,77 prosent.

Jan Christian Opsahl, Torstein Tvenge, Jan Haudemann-Andersen og Ketil Skorstad figurerer også høyt på aksjonærlisten.

Oppkjøpsvarsel

Arribatec-sjefen Per Ronny Stav varslet overfor Finansavisen etter oppkjøpet av det Hamar-baserte ERP-selskapet Innit AS i november at flere oppkjøp var på gang.

– Ja, det ligger i strategien. I dag er vi inne i en rekke vertikaler, eller bransjer. Fremover ønsker vi å bygge oss opp på den operasjonelle delen i en postmoderne ERP-strategi, sa Stav.

ERP står for Enterprise Resource Planning og er en fellesbetegnelse for programvare for å administrere forretningsprosesser.