Tesla-eier og SpaceX-gründer Elon Musk kjemper mot flere andre milliardærer i kampen om å sende mennesker til mars.

Amazon-topp Jeff Bezos har satt pengene sine på Blue Origin som jobber mot å etablere en industriell base i rommet.

Virgin-sjef Richard Branson satser på turisme med sitt selskap Virgin Galactic, og selger billetter for 250.000 dollar, eller 2,2 millioner kroner. Da får man imidlertid beholde klærne etter reisen er over.

Fjerdemann på listen er russisk-israelske Yuri Milner og Breakthrough Starshot som jobber mot å produsere en romsonde som sendes ut i Melkeveien og fortsetter videre ut i det store verdensrommet – som Hubble-teleskopet.

Nå mener Elon Musk at SpaceX vil kunne sende mennesker til Mars innen kort tid.

– Jeg er sikker på at vi klarer det innen seks år. Med litt flaks går det innen fire, sier han i et intervju med Axel Springer.

En utfordring er at Jorden og Mars kun synkroniseres, eller er nærmest hverandre, hver 26. måned, eller drøyt annethvert år.

– Vi hadde en mulighet i år, så neste mulighet blir om to år. Da vil vi sende et ubemannet fartøy til Mars, sier Musk.

Tesla-sjefens store mål er å ha en base på Månen som kan brukes som utgangspunkt for reiser videre til Mars. Han ser at han for første gang vil være ute i verdensrommet om to til tre år.

