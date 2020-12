Ny partner i Midtøsten

MER MIDTØSTEN: For Zwipe og adm. direktør André Løvestam.

MER MIDTØSTEN: For Zwipe og adm. direktør André Løvestam. Foto: Henrik Charlsen

Zwipe har innledet et partnerskap med det Kuwait-baserte betalings- og bankteknologiselskapet VeriTech, med mål om å levere neste neste generasjons kontaktløse betalingstjenester i Kuwait og Midtøsten, fremgår det av en melding.

«Etter å ha sett andre løsninger i markedet, er vi glade for å omfavne Zwipe Pay ONE som vårt foretrukne biometriske betalingskortprodukt», heter det i en kommentar fra Shakeel Khokhar, adm. direktør i VeriTech.

Zwipe-sjef André Løvestam omtaler partnerskapet som et stort skritt videre for selskapets satsing i Midtøsten.



I oktober innledet selskapet et partnerskap med libanesiske Areeba, en ledende aktør innen fintech og betalingstjenester i Midtøsten.

Kort tid etter meldte Zwipe om et nytt prosjekt sammen med Inkript for levering av Zwipe Pay ONE til banker i Midtøsten.