TietoEVRY oppjusterer guiding og høyner utbytte

OPPJUSTERER: TietoEVRY høyner målene for årene fremover og øker utbytte. Fra venstre: Kimmo Alkio, Christian Pedersen og Tomi Hyryläinen. Foto: Iván Kverme

TietoEVRY avholder i dag selskapets kapitalmarkedsdag for 2020, noe som vil være den første for det nye kombinerte selskapet.

Den virtuelle markedsdagen har som tema: «Posisjonert for vekst», går det frem av meldingen, og en stor del av gruppens lederskap vil holde presentasjoner.

TietoEVRY har mål om en justert EBITDA på 15 prosent samt at veksten økes til fem prosent innen 2023, ifølge en børsmelding. I tillegg setter selskapet som mål å øke utbyttene årlig med utgangspunkt i 1,27 euro, eller 13,60 kroner, per aksje.

– Vi ser et veldig attraktivt marked med muligheter for våre kunder å akselerere deres forretningsytelse gjennom datadrevne muligheter og programvarestyrt digitalisering, sier konsernsjef Kimmo Alkio i TietoEVRY.

I 2021 vil fokuset være på å returnere til vekst, mens 2022 vil ha fokuset på akselerert vekst. I 2023 skal selskapet kapitalisere på vekstdrivere.

TietoEVRY har nå et mål om at netto gjeld i forhold til EBITDA skal ligge under 2 i 2022. I tredje kvartal i år lå denne posten på 2,9.

Knyttet til synergier i fusjonsprosessen er det et mål om 100 millioner euro etter at run-rate synergier på 70-80 millioner euro har blitt oppnådd.

