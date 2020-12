IBM advarer om hackerangrep mot vaksineleveranser

Flere koronavaksiner er snart klare for utsendelse og bruk, og legemiddelselskapene og deres samarbeidspartnere har blitt mål for hackere som prøver å stjele informasjon og forstyrre distribusjonen av vaksinene, som må holdes kjølig.

Ifølge IBM var EU-kommisjonens generaldirektorat for beskatning og tollunion ett av målene, samt ikke-navngitte europeiske og asiatiske selskap som jobber med frysetransport av vaksinen.

Hensikten «kan ha vært å innhente legitimasjonspapirer og muligens å få fremtidig uautorisert tilgang til bedriftsnettverk og sensitiv informasjon knyttet til vaksinedistribusjonen», opplyser IBM.

Det er ikke klart om noen av angrepene var vellykkede. Selv om de ansvarlige for angrepene ikke er identifisert, peker presisjonen i angrepene i retning av en statlige aktører, mener IBM.

Vaksinen utviklet av Pfizer og BioNTech må lagres under minus 70 grader for å sikre at den virker. Det krever spesialtransport av vaksinen. Modernas vaksine må lagres ved minus 20 grader, mens AstraZenecas variant kan oppbevares i et vanlig kjøleskap.

