Q-Free har mottatt WIM-ordre (weigh-in-motion) i Ukraina og Saudi-Arabia til 30 millioner kroner. Leveringene vil begynne i 2020 og fortsette i 2021, fremgår det av en børsmelding fredag.

WIM-løsninger muliggjør overvåking og håndheving av vekten til et kjøretøy gjennom et målrettingsverktøy som sikrer identifisering av kjøretøy som veier for mye. Systemet benyttes allerede i over 50 land.