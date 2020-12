Snowflake passerer 100 milliarder dollar i børsverdi

RETT OPP: Nykommeren Snowflake har steget kraftig på New York-børsen sin noteringen i september.

RETT OPP: Nykommeren Snowflake har steget kraftig på New York-børsen sin noteringen i september. Foto: Gabby Jones

Fredag stiger programvareselskapet Snowflake mer enn 12 prosent på Wall Street til 375 dollar, og passerer dermed en børsverdi på 100 milliarder dollar. I skrivende stund er børsverdien rundt 109 milliarder dollar, ifølge tall fra Bloomberg.

Etter dagens kurs tilsvarer det mer enn 950 milliarder kroner.

Oppgangen kommer etter at selskapet onsdag offentliggjorde sin første kvartalsrapport siden børsnoteringen. Inntektene mer enn doblet seg til 159,6 millioner dollar, opp fra 73 millioner for et år siden.

Snowflake-aksjen har nå mer enn tredoblet seg siden børsnoteringen i september. Likevel er analytikere relativt forsiktige, og mer enn halvparten av de 22 analytikerne som dekker selskapet opprettholder en hold-anbefaling, ifølge data samlet inn av Bloomberg.

Aksjen er nå 30 prosent høyere enn det gjennomsnittlige analytikerkursmålet, skriver Bloomberg. Blant annet har Deutsche Bank og Morgan Stanley satt kursmålet til henholdsvis 335 og 265 dollar.