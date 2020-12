Apple-grunnlegger starter nytt selskap - skal satse på grønn teknologi

I en garasje i 1976 grunnla Steve Jobs og Steve Wozniak Apple. 45 år etter er teknologiselskapet verdt 2 billioner dollar og er verdens største. Nå har Wozniak startet et nytt selskap som skal satse på grønn teknologi og blockchain.

Efforce heter selskapet og skal fungere som en markedsplass for bedrifter og gründere for å skaffe finansiering til grønne prosjekter.

Ifølge Efforce kan «investorer delta i energieffektive prosjekter og investere i fremtidige besparelser gjennom digital valuta». Selskapet skal dra fordel av transaksjoner gjennom omfordeling av midler til ulike energibesparende prosjekter via blockchain, basert på nøyaktig forbruks- og sparedata.

Wozniak uttaler at «energiforbruket og CO2-utslippene har vokst eksponentielt i verden, og vi kan forbedre energiforbruket ved å gjøre effektive forbedringer, uten å endre vanene våre».

Selskapets kryptovaluta, som handles under symbolet WOZX, ble offentliggjort 3. desember på HBTC, en markedsplass for desentraliserte valutaer. Den skal også lanseres på Bithumb global, som også er en markedsplass for desentraliserte valutaer, neste uke.

«Efforce lar selskaper registrere deres energiprosjekt på nett og sikre finansiering fra alle typer investorer over hele verden», uttaler Jacopo Visetti, prosjektleder og medstifter av Efforce, i en uttalelse.