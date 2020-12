Tesla-shortere har tapt 300 mrd. i år – mer enn hele den amerikanske flyindustrien

Tesla har en utvikling på børs som mangler sidestykke. Fasit hittil i år er 616 prosents økning, og aksjen står nå i 599,04 dollar. Det er etter en en-til-fem aksjesplitt tidligere i høst.

Dem som mener Tesla-aksjen er overpriset og mangler grunnlag for markedsverdien, er ikke få. Nye tall viser at investorene som har gått short i Tesla – altså veddet på at aksjen skal falle i verdi – hittil i år har gått på astronomiske tap.

Ifølge an analyse av S3 Partners har dem som har shortet Tesla-aksjen hittil i år tapt 35 milliarder dollar, eller 307 milliarder kroner. Satt i perspektiv er det mer enn hele den amerikanske flyindustrien. Til sammen har flyindustrien meldt om tap på 24,2 milliarder dollar, 212 milliarder kroner.

– Jeg husker ingenting som kan sammenlignes med det, sier Ihor Dusaniwsky, adm. direktør i S3 og short-ekspert.

Bare i november har Tesla-shorterne tapt 8,5 milliarder dollar etter at aksjen har steget 46 prosent på samme tid. Det er mer enn alt Tesla selv har tapt i de 11 årene det har drevet. Siden 2008 har selskapet gått med 6,7 milliarder dollar i tap.

Per dags dato er Teslas markedsverdi verdt like mye som Toyota, Volkswagen, Daimler, General Motor, BMW og Honda – til sammen. Likevel utgjør salgene til Tesla bare en brøkdel av salgene til de andre større produsentene. Teslas markedsverdi har overgått hele Oslo Børs for flere måneder siden.

Musk har imidlertid advart sine ansatte i en internmail om at «aksjen kan knuses som en sufflé under en slegge».