Nytt oppkjøp – HoC-sjef øyner kjempevekst

House of Control har gjennom et heleid datterselskap kjøpt Effectplan International AB, går det frem av en børsmelding.

Oppkjøpet utvider verktøykassen med sterkere budsjetteringsprogramvare, og «er et nytt steg mot å fullføre vår visjon om å bli finansdirektørens beste venn (The CFOs Best Friend)».

Effectplan har årlig gjentakende inntekter (ARR) på fire millioner svenske kroner, og House of Control har identifisert «et betydelig vekstpotensial» gjennom synergier av nysalg, oppsalg og kryssalg til både nye og eksisterende kunder.

– Vi har høye ambisjoner for de neste fem årene, og sikter mot en årlig, organisk vekst på 30 prosent som vil øke vår ARR til 500 millioner kroner innen utgangen av 2025, sier toppsjef Lasse Sten i en kommentar.

I forbindelse med fremleggelsen av sin rapport for tredje kvartal oppga House of Control sin ARR til å være 138 millioner i oktober.