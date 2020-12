Teco 2030 har utviklet et nytt system som reduserer utslipp

Teco 2030 har utviklet Future Funnel, et system for å redusere utslipp i den maritime sektoren. Systemet er utviklet for å overholde både eksisterende og kommende strengere regler i den maritime industrien, melder selskapet i en børsmelding tirsdag.

«Systemet vil være klart for fremtidige reguleringer og i tråd med IMO Greenhouse Gas-strategien (GHG). Future Funnel vil bidra til å redusere svoveloksider , nitrogenoksider, utslipp av svart karbon og partikler. I tillegg vil systemet være utstyrt med karbonfangst og lagringsfunksjoner», uttaler Tore Enger, adm. direktør i Teco2030.

Konseptet bygger på første generasjon Teco 2030 Future Funnel med ytterligere utvikling. Integrering av de ekstra utslippsreduksjonsmodulene starter tidlig i 2021.

Systemet utvikles i samarbeid med Teco 2030s langsiktige partner AVL i Østerrike.