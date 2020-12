Zwipe styrker staben

– Jeg er fornøyd med at vi har vært i stand til å tiltrekke oss et så kvalifiserte og talentfulle nye medlemmer fra slike fremtredende selskaper. Dette er et bevis på vår sterke posisjon og fremtidsutsikter, sier André Løvestam, adm. direktør i Zwipe, i en kommentar om de tre nyansettelsene.

Ny salgssjef

Zwipe har ansatt John Goodale som deres nye salgssjef. Goodale kommer fra TSYS International, et av verdens største selskaper innen betalingsprosedyrer. I TSYS har Goodale hatt en stor variasjon i arbeidsoppgaver innenfor salg. Senest som visepresident for salgsavdelingen. Goodale skal lede Zwipes engasjement og konverteringsarbeid med smartkortprodusenter, samtidig som de støtter engasjement med utstedere og utvalgte go-to-market-partnere for å ytterligere styrke Zwipes posisjon. Etter nesten to tiår hos TSYS, starter Goodal hos Zwipe i januar.

Andy Saines er blitt utnevnt til VP Key Accounts. Saines er hentet fra en av verdens største kortprodusenter, Giesecke + Devrient Mobile Security. Der har han vært i nesten fem år som britisk salgsdirektør. Før det tilbragte han 18 år hos Entrust Datacard. Som VP Key Accounts vil Saines være ansvarlig for skape gode relasjoner og forretninger med strategiske kunder. Saines slutter seg til Zwipe fra januar.

ANSATT: Anders Bigseth begynte i Zwipe 1. desember. Foto: Selskapet

Den siste som er hentet inn i denne runden er Anders Bigseth. Han kommer fra stillingen som markedssjef for Huawei Norge, og vil jobbe som VP Marketing and Communications hos Zwipe. Bigseth har vunnet priser for sin bakgrunn i PR og kommunikasjon, og har blant annet jobbet i DNB, Teller og Telia i tillegg til Huawei. Som VP Marketing and Communications skal Bigseth bruke sin erfaring og nettverket sitt for å fremme Zwipes posisjon innenfor det raskt voksende segmentet av neste generasjon kontaktløs betalinger.