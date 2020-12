Goodtech har vunnet en kontrakt for leveranse av et nytt pakkeanlegg for Stabburet leverpostei, til Orkla Foods Norges fabrikk i Fredrikstad, fremgår det av en børsmelding.

Pakkeanlegget vil erstatte delvis manuelle prosesser med en helautomatisk pakkelinje fra Goodtech. Anlegget skal settes i drift våren 2021.